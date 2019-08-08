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Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей

Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей

Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей. Как выяснили журналисты «Фразы», отдыхает он не с женой.

По информации «Страны», вместе с ним в Испании находится девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.

Девушка много лет работала в Верховной Раде официальной помощницей у разных нардепов, в том числе из Партии регионов и Радикальной партии. А в социальных сетях постила фото из красивых путешествий.

Пара была замечена на набережной Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в городке Сагаро (Испания). Это элитный курортный поселок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро. Сагаро находится практически в самом сердце побережья Коста-Брава.

Для отдыха здесь можно арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице.

Как сообщала «Фраза», 25 февраля 2019 года журналисты проекта Bihus.info сообщили, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

На следующий день Главдковский инициировал приостановку своих полномочий.

В начале марта экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Тэги: общество, курорт, политика, отдых, Олег Гладковский

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