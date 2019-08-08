ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею

Рано утром четверга, 8 августа, в центре Киева произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на бульваре Леси Украинки автомобиль Chevrolet Aveo вылетел на аллею, где снес дерево.
Как сообщает «Информатор», водитель не справился с управлением.
Выяснилось, что мужчина «подрабатывает в такси и ехал к клиенту».
Сам водитель пояснил, что перед ним выскочил пешеход, а он, уходя от столкновения, вылетел с проезжей части.
В результате аварии никто не пострадал.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.
Ранее в центре Киева произошло необычное ДТП.