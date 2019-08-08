ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею

Рано утром четверга, 8 августа, в центре Киева произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на бульваре Леси Украинки автомобиль Chevrolet Aveo вылетел на аллею, где снес дерево.

Как сообщает «Информатор», водитель не справился с управлением.

Выяснилось, что мужчина «подрабатывает в такси и ехал к клиенту».

Сам водитель пояснил, что перед ним выскочил пешеход, а он, уходя от столкновения, вылетел с проезжей части.

В результате аварии никто не пострадал.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.

Ранее в центре Киева произошло необычное ДТП.