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Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом

Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом

Вечером среды, 7 августа, в Киевской области произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в селе Крушинка горела птицефабрика «Ясенсвит».

Как передает ГСЧС, пожар был ликвидирован ближе к полуночи. На его тушение ушло почти два часа. С огнем боролись тридцать человек и семь единиц техники.

Известно, что тут загорелся один из ангаров.

Пожар был такой силы (его площадь составила 2500 квадратных метров), что дымом заволокло ближайшие села, а его столб было видно даже с окраин Киева.

В КГГА, в свою очередь, напоминают, что птицефабрика расположена всего в тридцати километрах от столицы. В сообщении мэрии говорится: «Так как сейчас ветер юго-западный, при таких погодных условиях возможно попадание продуктов горения в Святошинский, Голосеевский и часть Дарницкого районов».

Видео пожара:

Как писала «Фраза», ночью в Киеве горела школа.

Ранее под Киевом эпично горела АЗС.

Тэги: пожар, общество, ЧП, Киевская область, новости Украины

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