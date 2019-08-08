Появилось видео, как в Полтаве хладнокровно расстреляли охранника кафе

Во вторник вечером, 6 августа, в центре Полтавы тяжело ранили охранника кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина сделал замечание наглому нарушителю общественного порядка, за что «словил» несколько пуль.

Как передает портал KOLO.news, резонансный инцидент произошел приблизительно в 23-00, когда неизвестный мужчина остановился возле кафе «Ботаник» и начал справлять нужду.

К нему подошел охранник и сделал замечание. В ответ на это нарушитель выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в голову своего «обидчика».

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии.

По факту инцидента начато уголовное производство. Ведется розыск подозреваемого.

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