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Появилось видео, как в Полтаве хладнокровно расстреляли охранника кафе

Появилось видео, как в Полтаве хладнокровно расстреляли охранника кафе

Во вторник вечером, 6 августа, в центре Полтавы тяжело ранили охранника кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина сделал замечание наглому нарушителю общественного порядка, за что «словил» несколько пуль.

Как передает портал KOLO.news, резонансный инцидент произошел приблизительно в 23-00, когда неизвестный мужчина остановился возле кафе «Ботаник» и начал справлять нужду.

К нему подошел охранник и сделал замечание. В ответ на это нарушитель выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в голову своего «обидчика».

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии.

По факту инцидента начато уголовное производство. Ведется розыск подозреваемого.

Как писала «Фраза», в Киеве расстреляли посетителей кафе. А все из-за злой собаки.

Ранее под Киевом прямо на остановке расстреляли пенсионерку.

Тэги: общество, пистолет, стрельба, кафе, охранник, регионы, покушение, Полтава, выстрел, криминал, огнестрельное ранение, новости Украины

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