Зеленский сделал в Турции обнадеживающее заявление по поводу Крыма

Во время официального визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу аннексированного Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», обнадеживающие слова главы государства прозвучали на встрече с представителями украинской общины.
В частности, Владимир Зеленский выразил уверенность, что захваченный Россией вернется в родную гавань и «разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом».
По словам президента, после этого исторического события в Крыму будут «только счастливые праздники».
«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину», ‒ отметил Владимир Зеленский.
Как писала «Фраза», Зеленский по телефону кое о чем договорился с Путиным.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует встретиться в Турции с Патриархом Варфоломеем.