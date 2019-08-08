В Киргизии со стрельбой задержали бывшего президента

В Киргизии силовики штурмовали резиденцию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, который еще в 2017 году добровольно передал власть победителю выборов Сооронбаю Жээнбекову. Как выяснили журналисты «Фразы», экс-президент «игнорил» повестки на допрос в Генпрокуратуру, в связи с чем было принято решение доставить его силой.

Как передает РИА «Новости», еще 20 июня киргизский парламент передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный депутатской комиссией. Прокуроры согласились с тем, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности.

Поводом для сегодняшнего задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки, заявив, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Уже известно, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ Комитета нацбезопасности Киргизи.

По словам сторонников экс-президента, которые собрались возле резиденции, Атамбаева «схватили в самом начале штурма и куда-то увели».

В настоящее время на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль и камни. На дорогу свалили дерево. Некие люди ломают камеры наблюдения вокруг дома.

Как писала «Фраза», в России заговорили об отсутствии государственности у Киргизии. Намекают на появление новых «государств-призраков».

Ранее сообщалось, что Кыргызстан официально стал членом Евразийского союза.