На Одесщине чужую тещу сбросили в колодец

В Кодымском районе Одесской области произошло трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там 39-летний мужчина зачем-то лишил жизни тещу собственного брата.

Как передает пресс-центр областной полиции, во время распития спиртных напитков поссорился с чужой тещей и решил разрешить конфликт самым радикальным способом: он надел ей на голову мешок, после чего сбросил в колодец и сбежал.

Свидетелем преступления стал брат злоумышленника, однако он ничем не мог помочь несчастной женщине по причине сильного опьянения.

Сообщается, что подоспевшие по вызову правоохранители вытащили потерпевшую из колодца, однако она уже не подавала признаков жизни.

В свою очередь, подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Кодымы. Теперь за совершение умышленного убийства ему придется отвечать перед судом.

Как писала «Фраза», под Киевом женщина упала в глубокий колодец.

Ранее на Днепропетровщине в колодце нашли труп беременной женщины.