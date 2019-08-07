Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева

В интернете появилась неизвестная песня покойного шансонье Вилли Токарева. Как выяснили журналисты «Фразы», ее опубликовал в социальных сетях чеченский чиновник Джамбулат Умаров.

Он сообщил, что это «одна из последних» песен Вилли Токарева, которую после смерти музыканта прислала его вдова.

Песня эта, мягко говоря, странная, ведь в ней певец славит лидера Чечни Рамзана Кадырова. Причем, на все лады.

Как писала «Фраза», причиной смерти Вилли Токарева, который скончался 4 августа в Москве, стало онкологическое заболевание.