Порошенко не оправдал надежды тех, кто мечтал о его побеге

Сегодня, 7 августа, бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне вечером его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и приземлился в «Жулянах» в 02:30 ночи.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубая самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился», — сообщил «Стране» источник в Госпогранслужбе.

За Порошенко в аэропорт приехали два «Мерседеса». По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. «Мерседес» с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля семья бывшего президента Украины Петра Порошенко уехала на отдых. Но некоторые СМИ преподносили эту новость так, что Порошенко с семьей сбежали из страны.