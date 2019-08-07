В Ливии уничтожен очередной украинский самолет

В Ливии в аэропорту Мисрата ударами с дронов был уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию подтвердили в МИД Украины, и сейчас дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Как отметили в ведомстве, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, сообщает Liga.net.

В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место.

Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. Примерно в 3:17 ночи по киевскому времени, сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем. По поводу груза точной информации у «Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

По данным Al Marsa, во вторник, 6 августа, по Ил-76 нанесли удар ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Военные заявили, что самолет перевозил оружие для Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля в Ливии в результате ракетного удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76.