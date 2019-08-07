Одиозный итальянский политик «зажег» на музыкальном фестивале с полуголыми девицами

Известный своими скандальными высказываниями вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини вновь напомнил о себе. Как выяснили журналисты «Фразы», на сей раз он встал за диджейский пульт.

Произошло это на музыкальном фестивале в Равенне.

Поплясать под треки политика пришли отдыхающие с ближайших пляжей.

Отметим, что сам 46-летний Маттео Сальвини выступал в полуголом виде.

Многие итальянцы отнеслись к такой выходке политика весьма скептически.

Как писала «Фраза», ранее Маттео Сальвини признал законной российскую аннексию Крыма и назвал Евромайдан «фальшивой революцией».

Также политик устроил шоу из погрома мафиозного притона и пообещал изгнать из Италии цыган.