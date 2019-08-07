На рынке рядом с метро «Дарница» в Киеве бушевал гигантский пожар

Утром среды, 7 августа, в Киеве возле метро «Дарница» загорелся рынок. Как выяснили журналисты «Фразы», тут вспыхнули МАФы.

Как передают спасатели, огонь быстро перекинулся на соседние ларьки. Площадь ЧП составила не менее 250 квадратных метров.

На месте пожара работали около полусотни спасателей и более десяти единиц техники. Вскоре огонь удалось локализировать, а позже – потушить.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Выясняется причина ЧП.

Как писала «Фраза», под Киевом сгорела заправка – пострадал человек.

Ранее в историческом центре Киева произошел крупный пожар.