Киевляне устроили самосуд над мужчиной, который грабил женщин

В Киеве люди устроили расправу над уличным воришкой, который грабил женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, преступник сорвал с женщины золотую цепочку, после чего пытался повторить преступление, но неравнодушные прохожие поймали мужчину на горячем и совершили над ним самосуд.

Свидетели забрызгали его слезоточивым газом и вызвали правоохранителей. Впоследствии выяснилось, что преступник ранее был дважды судим.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля нынешнего года неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.