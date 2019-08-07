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В США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок

В США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок

В американском городке Галвестон (штат Техас) вспыхнул расистский скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные полицейские задержали темнокожего мужчину и посадили его на поводок.

Как написала у себя в «Фейсбуке» местный политик Адриенна Белл, копы уже подтвердили данный инцидент. Также она встретилась с семьей пострадавшего: задержанным оказался 43-летний Дональд Нили.

После широкого общественного резонанса и публикации видео инцидента на ТВ, местная полиция пообещали провести проверку и «прекратить подобную практику».

На кадрах видно, как два копа из конного патруля ведут мужчину на веревке.

При этом родственники мужчины поведали, что полицейские обращались с ним «как с животным».

Также выяснилось, что Дональд Нили часто жил на улице и был психически болен. Он убегал из семьи и родственники неоднократно находили его в городе.

Видео 18+

Как писала «Фраза», известного американского режиссера уволили за сальные шутки в Twitter, написанные много лет назад.

Ранее конгресс официально обвинил Трампа в расизме.

Тэги: США, полиция, мир, расизм

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