Стали известны подробности гибели четырех украинских морпехов на Донбассе

Выяснились некоторые подробности трагической гибели четырех бойцов морской пехоты в окрестностях Павлополя Волновахского района Донецкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», о них рассказал командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрей Игнатов.

По словам комбрига, приблизительно в 10-30 из наблюдательного пункта, оборудованного возле Павлополя поступило донесение о нарушении сепаратистами условий перемирия и был зафиксирован разрыв гранаты из СПГ-9 или мины калибром 82 мм.

На месте взрыва были обнаружены тела четырех военнослужащих, погибших от минно-взрывных травм.

Игнатов также отметил, на месте взрыва была обнаружена воронка, характерная для разрыва артиллерийского боеприпаса, но изученные звуковые обстоятельства показали, что мина, скорее всего, была переоборудована таким образом, что ее запуск осуществлялся без применения самого миномета.

Как писала «Фраза», Зеленский отреагировал на гибель четырех морских пехотинцев в зоне ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ракета попала в грузовик с бойцами ВСУ.