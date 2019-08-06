Названа дата первого боя Александра Усика в супертяжелом весе

Знаменитый украинский боксер Александр Усик ведет подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе. Как выяснили журналисты «Фразы», поединок должен состояться 12 октября нынешнего года, а соперником украинца, скорее всего, станет камеруно-французский боксер Карлос Такам.

Сам Усик в своем телеграм-канале подтвердил, что такие переговоры ведутся.

При этом ESPN сообщает, что такая договоренность уже достигнута и бой состоится 12 октября в Чикаго на арене Wintrust Arena. Ранее датой поединка было 19 октября.

Ранее «Фраза» сообщала, что Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.