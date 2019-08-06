Самолет Лондон-Валенсия едва не разбился из-за задымления в салоне: появилось видео очевидцев

На борту самолета рейса BA422 компании British Airways произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», воздушное судно летело из лондонского «Хитроу» в Валенсию.

Как пишут британские СМИ, самолету пришлось экстренно приземляться из-за задымления в салоне.

В результате жесткой посадки пострадали не менее двадцати человек, некоторые из них отравились дымом.

Появилось видео ЧП, снятое очевидцами:

Как писала «Фраза», в Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди.

Ранее в США самолет сел на оживленную трассу: появилось видео.