В США нашли подводную лодку, которая исчезла во время Второй мировой войны

В Тихом океане была найдена подводная лодка USS Grunion флота США. Как выяснили журналисты «Фразы», она исчезла летом 1942 года, на ее борту находились около семидесяти человек.

Как сообщают американские СМИ, подводную лодку удалось найти в рамках миссии исследователей Lost 52 Project.

Она лежала на дне на глубине 820 метров.

Известно, что во время Второй мировой войны подводная лодка отправилась на Алеутские острова, но ее подбили два японских корабля, после чего она считалась исчезнувшей.

Как писала «Фраза», в США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет.