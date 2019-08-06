В центре Киева произошло необычное ДТП

Вечером понедельника, 5 августа, в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Дмитриевской произошла необычная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», тут велосипед врезался в такси.

Как передает «Информатор», на велосипеде ехали сразу два парня, которые при повороте немного не рассчитали и влетели в машину Renault Fluence службы Uber.

Оба велосипедиста пострадали в результате падения. Парней госпитализировали, но, как говорят врачи, их жизням ничего не угрожает.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве «скорая» влетела в такси Uber.