В Харькове груженый КаМАЗ упал с моста

В понедельник, 5 августа, на Харьковской окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля КаМАЗ. Как выяснили журналисты «Фразы», груженый грузовик по непонятной причине слетел с моста.

Как передает пресс-служба областной полиции, авария случилась приблизительно в 10-00.

По предварительным данным, КаМАЗ перевозил песок. В ДТП пострадал 35-летний водитель транспортного средства ‒ его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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