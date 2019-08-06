В Киеве «скорая» влетела в такси Uber

В понедельник, 5 августа, на проспекте Ватутина в Киеве произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь автомобиль «скорой помощи» врезался в таксующий Renault.

Как передает «Информатор», приблизительно в 16-30 водитель авто службы такси Uber пытался перестроиться в соседний ряд, по которому неслась «скорая помощь», что и привело к столкновению.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщается, что оба автомобиля получили повреждения. В частности, у легковушки сбоку большая вмятина, а также вылетело и разбилось заднее стекло. В свою очередь, у машины «скорой помощи» отлетели передняя фара и бампер.

На месте ДТП работали патрульные полицейские. Детали происшествия устанавливаются.

Как писала «Фраза», появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе.

Ранее в Киеве произошло кровавое ДТП с участием мотоцикла.