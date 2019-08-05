В Бразилии известный бандит попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в собственную дочь

В бразильском Рио-де-Жанейро произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут лидер наркокартеля «Красная команда» 42-летний Клаувино да Силва попытался сбежать из тюрьмы «Жерисино», переодевшись в собственную девятнадцатилетнюю дочь.

Инцидент произошел на минувших выходных. К бандиту пришли посетители, в том числе его дочь.

Наркоторговцу принесли (полиция предполагает, что это сделала его любовница) необходимый реквизит – латексную маску, парик и женскую одежду. Переодевшись и «загримировавшись», Клаувино да Силва попытался проскочить на волю мимо охранников, но те почуяли что-то неладно и решили проверить «странную девушку».

Разоблачение наркоторговца попало на видео:

Стоит добавить, что Клаувино да Силва за свою преступную деятельность и торговлю наркотиками получил 73 года тюрьмы.

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