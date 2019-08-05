В суровом Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота

В Заводском районе Николаева во дворе по улице Скороходова, 56 живодер жестоко расправился с котом, который гулял на территории. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото и видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь соцсети Евгений Кушниренко.

По его информации, некий Игорь, проживающий в этом доме, цинично застрелил кота среди белого дня на глазах у детей. При этом на вопрос, он ли это сделал, живодер с ухмылкой ответил: «Да... Я ж говорил ему не лазить у нас во дворе...»

Более того, многие жители элитной новостройки поддержали поступок нелюдя, сравнив убитого кота с отравленной крысой.

Евгений Кушниренко также отмечает, что его «достопочтенные соседи» не первый раз расправляются с дворовыми животными, которые заходят на территорию элитного ЖК.

Как писала «Фраза», в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

Позже этот живодер получил 7,5 лет тюрьмы.