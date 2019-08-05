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Мощный селевой поток на Одесщине убил мужчину и на километр снес машину с людьми

Мощный селевой поток на Одесщине убил мужчину и на километр снес машину с людьми

Из-за мощнейшего ливня, который обрушился на Одесскую область накануне, 4 августа, погиб мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в селе Молога на территории садового кооператива.

Мужчина 1949 года рождения не успел спастись от огромного селевого потока. Его тело сегодня, 5 августа, утром, обнаружил председатель садового кооператива, в котором погибший работал сварщиком, сообщает «Бессарабия INFORM».

Местные жители рассказывают, что в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами. По оценкам людей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра.

Поток был настолько сильным, что нес около километра авто с пассажирами в салоне, пока его не остановили деревья. Спасатели отмечают, что в дачном кооперативе Мологи от мощного потока воды пострадали также около ста домовладений.

 
 

Кроме того, спасатели до сих пор пытаются восстановить транспортное сообщение на 51-м км дороги Н-33 между поселками Роксоланы и Каролино-Бугаз, ведь именно там частично повреждена дорога. Пока все машины едут по объездной дороге.

Ранее «Фраза» сообщала, что в субботу, 3 августа, на Одессу обрушился смерч с проливным дождем.

Тэги: общество, Одесса, наводнение, потоп, Одесская область, новости Украины

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