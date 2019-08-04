От Техаса до Огайо. В США произошел второй за сутки массовый расстрел людей

В США произошел очередной массовый расстрел людей. Как выяснили журналисты «Фразы», в городке Дейтон (штат Огайо) мужчина открыл прицельный огонь по посетителям бара.
Как передает CNN, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.
Известно, что нападавший также в числе погибших.
В свою очередь, очевидец ЧП опубликовал видео с моментом атаки.
На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться.
В объектив также попали накрытые тела погибших.
Как писала «Фраза», в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний парень по имени Патрик Крузиос открыл стрельбу из АК-47 по посетителям торгового центра Walmart.
Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей. Самого же стрелка удалось задержать правоохранителям.