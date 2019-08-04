От Техаса до Огайо. В США произошел второй за сутки массовый расстрел людей

В США произошел очередной массовый расстрел людей. Как выяснили журналисты «Фразы», в городке Дейтон (штат Огайо) мужчина открыл прицельный огонь по посетителям бара.

Как передает CNN, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

Известно, что нападавший также в числе погибших.

В свою очередь, очевидец ЧП опубликовал видео с моментом атаки.

На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться.

В объектив также попали накрытые тела погибших.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio’s Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 4 августа 2019 г.

Как писала «Фраза», в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний парень по имени Патрик Крузиос открыл стрельбу из АК-47 по посетителям торгового центра Walmart.

Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей. Самого же стрелка удалось задержать правоохранителям.