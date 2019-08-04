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В Одессу пришла «Большая вода»: фото и видео последствий стихии

В Одессу пришла «Большая вода»: фото и видео последствий стихии

В субботу, 3 августа, на Одессу обрушился смерчь с проливным дождем. Как выяснили журналисты «Фразы», непогода привела к настоящему бедствию в городе и его окрестностях.

Как передает «Думская», бушующая стихия испортила асфальтовое покрытие, а ливневый коллектор разворотило. Люки и ливневки пострадали и на легендарной Пересыпи ‒ их там просто смыло.

В центре города и в Черемушках автомобили оказались буквально «на плаву», а на Карантинном спуске поток воды и вовсе унес припаркованные машины. Общественный транспорт частично прекратил свое движение.

В свою очередь, море вокруг города испытало на себе мощный шторм, а фермеры, работающие недалеко от города, сняли смерч.

Как писала «Фраза», в Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии.

Ранее «Большая вода» пришла в Индию и Пакистан. Погибли более 400 человек.

Тэги: общество, Одесса, улица, смерч, регионы, непогода, разрушение, ливень, стихийное бедствие, дороги, новости Украины

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