В Москве силовики пресекли несанкционированный митинг оппозиции ‒ задержаны сотни протестующих

В субботу, 3 августа, в центре Москвы либеральная оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Как выяснили журналисты «Фразы», сторонники Алексея Навального таким образом выразили свое несогласие с действиями силовых структур, разогнавших 27 июля митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Как передает «Страна», сегодняшнюю акцию местные власти предложили митингующим провести на площади Сахарова, однако те отказались, заявив, что придут на Лубянскую площадь.

Сообщается, что по состоянию на 20-00 российские силовики задержали почти 700 протестующих. В частности, среди задержанных есть корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский. Также в автозаках находятся и журналисты других изданий.

Кроме того, судя по сообщениям в соцсетях, на митинге был задержан известный российский актер Александр Паль.

По данным издания, на следующую субботу оппозиционеры ппланирую собрать на акцию протеста 100 тысяч участников. Но, судя по сегодняшнему митингу, эта затея кажется практически неосуществимой.

Как писала «Фраза», в Москве противников Путина разогнал ОМОН, а в Берлине российский президент стал героем «кровавого» граффити.

Ранее в СМИ появился рейтинг потенциальных преемников Путина.