В Трускавце ждут приезда Зеленского: заставляют разуваться депутатов от «Слуги народа» и осматривают канализацию

В городке Трускавец Львовской области ввели повышенные меры безопасности в связи с приездом президента Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Украинская правда».

В частности, в отеле Rixos, куда заглянет глава государства, с утра были установлены рамки, а работники УГО досматривают проживающих там будущих депутатов от «Слуги народа» и даже просят их разуться.

Кроме того, в центре города взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.

«Удошники» роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Как писала «Фраза», Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа».

Ранее у Зеленского подготовили приятный сюрприз для пенсионеров. Но не для всех.