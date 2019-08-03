В Трускавце ждут приезда Зеленского: заставляют разуваться депутатов от «Слуги народа» и осматривают канализацию

В городке Трускавец Львовской области ввели повышенные меры безопасности в связи с приездом президента Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Украинская правда».
В частности, в отеле Rixos, куда заглянет глава государства, с утра были установлены рамки, а работники УГО досматривают проживающих там будущих депутатов от «Слуги народа» и даже просят их разуться.
Кроме того, в центре города взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов.
Как писала «Фраза», Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа».
Ранее у Зеленского подготовили приятный сюрприз для пенсионеров. Но не для всех.