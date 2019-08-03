Появилось видео, как трое разъяренных россиян устроили драку на борту самолета Turkish Airlines

Трое россиян устроили драку на борту самолета Turkish Airlines, вылетавшего из Стамбула в Екатеринбург. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт спровоцировала одна из пассажирок, за которую решил вступиться один из джентльменов.

Как передает портал E1 со ссылкой на очевидцев, потасовка в салоне лайнера началась во время посадки пассажиров, причем начала ее женщина, вероятно, не поделившая что-то с седовласым мужчиной.

Когда у нее закончились словесные аргументы, пассажирка решила ударить своего оппонента рукой по лицу и получила аналогичный ответ. В этот момент за нее вступился другой мужчина, и началась драка.

Сообщается, что всех троих участников конфликта сняли с рейса, общая задержка вылета вместе с поисками багажа дебоширов составила около 45 минут.

Как писала «Фраза», скандальный российский актер Алексей Панин учинил пьяный дебош на борту самолета.

Ранее ученые назвали основную причину конфликтов в самолетах.