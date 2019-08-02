Гибель диджея Александра Лисогора: появилось видео ДТП на проспекте Победы

В сети появилась видеозапись резонасной аварии на проспекте Победы в Киеве, в результате которой погиб известный диджей Александр Лисогор (aka Gabber). Как выяснили журналисты «Фразы», видеоролик опубликовало издание «Информатор» на своем канале в Youtube.

Как видно на кадрах, мужчина двигался на мотоцикле Honda, когда в него внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet, резко перестроившийся из крайнего левого ряда в средний.

В результате столкновения мотоцикл застрял под передним левым колесом, а байкер ‒ под бампером. При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил Александра Лисогора еще несколько десятков метров.

Как писала «Фраза», в четверг, 1 августа, в Киеве погиб известный диджей Mixmixmaster Gabber (Александр Лисогор).

Ранее под Киевом во время тест-драйва Harley-Davidson погиб известный бизнесмен.