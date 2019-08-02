В Украине стартует анимационный фестиваль

8 августа на киноэкраны Украины выйдет международная анимация. Как выяснили журналисты «Фразы», мультфильмы будут показаны в рамках фестиваля «Анимационный БУМ».

Как отмечают организаторы: «В программе шокирующее крутая анимация из разных стран. Фильмы вырвут вас из реальности и забросят в мир, в котором не существует никаких рамок. Вы также примете участие в определении победителя фестиваля, ведь после просмотра вам будет предложено проголосовать за лучший фильм».

Список городов в которых можно увидеть анимацию в рамках фестиваля — здесь.

Генеральный радиопартнер проекта: POWER FM. Медиапартнеры: «Фраза», TV.ua, Yabl, Kinoafisha.ua, Kinowar.com, Delo.ua, , KinoFilms.ua, Woman Magazine, Etcetera.Media, сайт Киева 44.ua, Kolobok.ua, MoeMisto.ua.