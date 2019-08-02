Астрономы показали «горящую» планету-яйцо

Американские астрономы из университета Джона Гопкинса в Балтиморе рассказали о таинственной планете WASP-121b. Как выяснили журналисты «Фразы», стало ясно, на что она похожа.
Как говорят ученые, планета находится в созвездии Кормы. Ее открыли еще в 2015 году, однако некоторое время она была скрыта, и не удавалось точно установить ее форму.
Теперь исследователи говорят, что секрет раскрыт: планета оказалась не круглой, а напоминает по своей форме яйцо.
WASP-121b находится на расстоянии в 850 световых лет от нашей планеты.
Ученые говорят, что верхние слои WASP-121b «раскалены до температуры в 2,7 тысяч градусов из-за водяных паров и особых веществ, активно поглощающих ультрафиолет звезды и преобразующих их в тепло».
Исследователи шутят «Эта планета настолько горяча, что в ней будет плавиться и кипеть даже железо».
Как писала «Фраза», европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами.