Астрономы показали «горящую» планету-яйцо

Американские астрономы из университета Джона Гопкинса в Балтиморе рассказали о таинственной планете WASP-121b. Как выяснили журналисты «Фразы», стало ясно, на что она похожа.

Как говорят ученые, планета находится в созвездии Кормы. Ее открыли еще в 2015 году, однако некоторое время она была скрыта, и не удавалось точно установить ее форму.

Теперь исследователи говорят, что секрет раскрыт: планета оказалась не круглой, а напоминает по своей форме яйцо.

WASP-121b находится на расстоянии в 850 световых лет от нашей планеты.

Ученые говорят, что верхние слои WASP-121b «раскалены до температуры в 2,7 тысяч градусов из-за водяных паров и особых веществ, активно поглощающих ультрафиолет звезды и преобразующих их в тепло».

Исследователи шутят «Эта планета настолько горяча, что в ней будет плавиться и кипеть даже железо».

Как писала «Фраза», европейские ученые составили календарь возможных столкновений Земли с астероидами.