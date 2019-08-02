В Херсоне двух подростков сбили прямо на пешеходном переходе: появилось видео аварии

В среду, 31 июля, в Херсоне произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», автомобиль Volkswagen сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Как передает местная полиция, пострадали парень и девушка пятнадцати лет. Они получили повреждения средней тяжести и были госпитализированы.

За рулем машины, которая устроила аварию, находилась 31-летняя женщина.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Момент ДТП попал на видео:

Как писала «Фраза», в Херсоне прямо возле школы лежала мертвая девушка.

Ранее в Херсоне грузовик переехал малолетнего велосипедиста.