В Запорожье неизвестные жестоко расправились с местным криминальным авторитетом в его же доме (18+)

В Запорожье в собственном дворе неизвестные жестоко убили местного криминального авторитета. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу «Петрик».

Как сообщает «Обозреватель», на мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло. В результате авторитет скончался на месте.

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, «Петрик» сам впустил во двор своих убийц, которые после короткого разговора начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто, где и произошло убийство.

На опубликованном видео можно видеть, как убийцы уходят с места инцидента. При этом у одного из них в руках нож, а руки практически по локти испачканы в крови.

По данным журналистов, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке «Черная Гора». Согласно последним расследованиям, он работал в «связке» с руководством предприятия «Запорожсталь», поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.

Видео с камеры наблюдения публикует канал Actual Today в YouTube (только 18+).

Как сообщала «Фраза», летом 2006 года в Запорожье неизвестный несколько раз выстрелил в 35-летнего местного ранее судимого жителя.

В октябре 2016 года в одном из кафе Херсона выстрелом в голову был убит криминальный авторитет Игоря Быков по кличке «Быня».