Известная американская певица «попала» на миллионы долларов из-за плагиата всего одной песни

Известная американская певица Кэти Перри попалась на плагиате. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь она должна заплатить почти три миллиона долларов.

Решение по делу вынес Федеральный суд присяжных.

Певицу признали виновной в плагиате композиции рэпера Маркуса Грея Joyful Noise, на основании которой она написала песню Dark Horse.

Представители рэпера и вовсе требовали от певицы двадцать миллионов долларов, обосновывая это тем, что Кэти Перри заработала на плагиате тридцать один миллион, да еще и получила за песню премию «Грэмми».

Композиции уже сравнили в интернете:

Как писала «Фраза», Израиль мог потерять Евровидение из-за скандала с плагиатом.

Ранее фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом.