Появилось видео, как в Киеве полицейский гонялся… за пони

В четверг, 1 августа, в Киеве произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейскому пришлось гоняться за пони.
Животное сбежало от своих владельцев. Погоня произошла в Голосеевском районе.
Опасность заключалась в том, что пони могло выбежать на проезжую часть и попасть под машины.
Однако животное удалось спасти.
Коп даже приманивал его одуванчиком.
Видео с нагрудной полицейской камеры:
Как писала «Фраза», в Киеве прямо посреди улиц начали устанавливать кнопки вызова полиции.
Ранее в Киеве полицейский умер прямо за рулем служебного автомобиля.