Появилось видео, как в Киеве полицейский гонялся… за пони

В четверг, 1 августа, в Киеве произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейскому пришлось гоняться за пони.

Животное сбежало от своих владельцев. Погоня произошла в Голосеевском районе.

Опасность заключалась в том, что пони могло выбежать на проезжую часть и попасть под машины.

Однако животное удалось спасти.

Коп даже приманивал его одуванчиком.

Видео с нагрудной полицейской камеры:

Как писала «Фраза», в Киеве прямо посреди улиц начали устанавливать кнопки вызова полиции.

Ранее в Киеве полицейский умер прямо за рулем служебного автомобиля.