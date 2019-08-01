Появилось видео, как в Германии мигрант прямо на улице зарубил мужчину мечом (18+)

В немецком городе Штутгарт мигрант из Сирии зарубил мечом своего соседа по квартире. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Жертвой 28-летнего сирийца стал 36-летний «казахский немец», в свое время «репатриировавшийся» на историческую родину.

Предварительно установлено, что раньше мужчины снимали одну квартиру на двоих, о причинах жестокого убийства пока ничего неизвестно.

Убийцу задержали.

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Как писала «Фраза», мужчина, устроивший резню возле университета в Огайо, оказался игиловцем.

Ранее сообщалось, что берлинский террорист мог просить убежище в Германии.