Суровый российский водитель на ходу остановил… КамАЗ

В российском Зеленограде произошел забавный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина остановил КамАЗ.

Видео, попавшее на камеры наблюдения, уже становится хитом интернета.

На кадрах видно, что водитель грузовика забыл поставить его на ручной тормоз, после чего машина покатилась на припаркованные автомобили.

Прямо по курсу у КамАЗа стоял Porsche. Поняв, что не расплатится до конца жизни, водитель грузовика остановил его голыми руками.

В итоге, махина притормозила в миллиметрах от авто.

Видео:

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