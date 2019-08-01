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Гигантский жук атаковал Трампа и стал звездой интернета

Гигантский жук атаковал Трампа и стал звездой интернета

С президентом США Дональдом Трампом случился новый курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», его атаковал большой жук.

Забавный инцидент произошел в Вирджинии, когда Дональд Трамп толкал свою речь.

Американский лидер не обратил на насекомое, которое ползало по его лицу и волосам, никакого внимания, и продолжал энергично вещать перед собравшимися сторонникам.

Жук же моментально стал звездой: его показывают по телевидению, а ролик публикуют у себя пользователи социальных сетей во всем мире.

Видео:

Как писала «Фраза», Трамп поругался с премьером Швеции из-за известного американского рэпера.

Ранее Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, курьезы

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