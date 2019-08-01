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В Днепре перевернулась маршрутка с людьми: появилось видео аварии

В Днепре перевернулась маршрутка с людьми: появилось видео аварии

Утром четверга, 1 августа, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми. Как выяснили журналисты «Фразы», машина перевозила около двадцати человек.

Как передает «Информатор», как минимум десять людей попали в больницы.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Вернадского: автомобиль Hyundai Getz пытался уйти от полиции, после чего столкнулся с маршруткой №157 Mercedes Sprinter, ударив ее.

Видео с места ДТП:

Видео момента ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре девушку сбили прямо на пешеходном переходе.

Ранее в Днепре эпично горел трамвай.

Тэги: ДТП, общество, Днепр, новости Украины

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