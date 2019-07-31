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Суровый Зеленский поговорил «по душам» с депутатом в Черкассах

Суровый Зеленский поговорил «по душам» с депутатом в Черкассах

В среду, 31 июля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы между ним и одним из местных депутатов произошла словесная перепалка. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на просторах видеохостинга Youtube.

Как передает «НВ», началом разговора на повышенных тонах стало прозвучавшее из зала обвинение в коррупции в адрес прокурора города Сергея Овчаренко.

«Прокурор взяточник ‒ это не новость. Для каждой области», ‒ отреагировал на реплику Зеленский.

После этого депутат облсовета, сидевший в первом ряду, попросил снять прокурора с должности, упрекнув президента в том, что тот у власти уже продолжительное время, но ничего по этому поводу не предпринял.

«Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров. Но у вас есть ко мне такой вопрос. Тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где нормальная экология в Черкассах, где нормальные дороги?..», ‒ спросил Зеленский у недовольного мужчины, отметив, что занимает президентскую должность всего 60 дней, а тот является депутатом уже четыре года.

В итоге глава государства посоветовал своему оппоненту приехать в Киев и предоставить все имеющиеся у него доказательства коррупционной деятельности прокурора.

«Придется отвечать. Вы ‒ свидетель. Вы ‒ свидетель! Все!», ‒ заявил президент, несмотря на попытки депутата что-то объяснить.

Как писала «Фраза», Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала.

Ранее сообщалось, что Зеленский так и не стал «кошмарить» одиозного «черта» из Борисполя.

Тэги: общество, коррупция, Черкассы, скандал, политика, прокурор, визит, облсовет, депутат, разговор, Владимир Зеленский, новости Украины

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