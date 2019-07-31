«Ты или президент, или наср...но!» Известный журналист в матерной форме «наехал» на Зеленского (18+)

Известный украинский журналист Роман Скрыпин в нелицеприятной форме обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное видеообращение набрало сотни тыся просмотров на видеохостинге Youtube.

Как следует из нецензурного монолога Романа Скрыпина, его доводит до «белого каления» тот факт, что глава государства везде «таскает за собой» руководителя президентского офиса Андрея Богдана.

«Кто такой, б…., Богдан, в этой иерархии, я вообще них…. не могу понять», ‒ выразил свое недоумение журналист, добавив, что рядом с габаритным Богданом, Зеленский выглядит «как м...шка на п...е».

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика! (18+)

Как писала «Фраза», Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского.

Ранее разбуженный Богданом Зеленский сделал «зачетное» селфи на борту самолета.