Зеленский ужаснулся при виде собственного бюста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в дар свой гипсовый бюст. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий подарок ему пыталась преподнести съемочная группа телеканала «1+1» во время визита в Черкассы.

Как сообщает «Новое время», главе государства не понравилось изваяние. «Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал он, призвав присутствующих больше никогда так не делать.

Видео инцидента публикует NewsOne на своем канале в Facebook.

Как сообщала «Фраза», в середине июля на торговых площадках в интернете стали появляться предложения о покупке гипсового бюста президента Украины Владимира Зеленского стоимостью в 2 тыс. гривен. Вес скульптуры составляет 2,5 кг, высота — 23 см.