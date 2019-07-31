Идеолог «Слуги народа» объяснил будущим депутатам, что без Зеленского они – никто

Политтехнолог Никита Потураев считает, что избранные депутаты от «Слуги народа» ничего из себя не представляют без их лидера, Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, об этом он заявил во время выступления в «Школе депутатов» в Трускавце.

Как сообщает Страна.ua, вначале встречи Потураев, которого модератор назвал «представителем идеологической группы», предложил всем разобраться в том, «кто мы такие». «Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет», — заявил политтехнолог, подчеркнув свой авторитет более чем 20-летним опытом и работой на Юлию Тимошенко.

Далее он принялся объяснять присутствующим, как они «здесь оказались». По мнению Потураева, это случилось, потому что избирателям было все равно, за какую фамилию голосовать, так как они искали в избирательных бюллетенях «людей политической партии „Слуга народа“».

«Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... Все вы — политически никто», — заявил Потураев, добавив, что никто из присутствующих не является политическим субъектом.

При этом он обратил внимание на то, что не все присутствующие внимательно его слушают: «Там кто-то уже в телефонах. Я же это вижу. Кто-то думает о том, как поехать во Львов. Кто-то думает о том, как вообще свалить. ОК, это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся — станут кем-то», — заключил идеолог.

Отметим, что на опубликованной аудиозаписи слышно, что Потураев выступает перед присутствующими на русском языке.

По данным издания, речь политтехнолога вызвала неоднозначную реакцию среди будущих депутатов. «Многие, мягко говоря, о...ли и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? — рассказал журналистам один из присутствующих на условиях анонимности. — Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными».

«А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект», — добавил свидетель, изъявив желание донести до руководства партии и президента мысль о том, что в общении членам партии не нужны посредники. «Не нужно между нами, взрослыми людьми выстраивать прослойку в лице „потураевых-арахамий“, осененных идеями Петра Алексеевича, и пытающихся монополизировать влияние во фракции. Так не будет», — заключил источник.

Как сообщала «Фраза», начиная с понедельника, 29 июля 2019 года, избранные народные депутаты от партии «Слуга народа» проходят недельное обучение в одном из самых дорогих отелей Трускавца Rixos Prykarpattya.