Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему так любит писать в «Твиттер». Как выяснили журналисты «Фразы», он пообщался с телеканалом C-Span.

В интервью американский лидер заявил: «Эта моя единственная форма защиты. Если бы СМИ меня честно освещали, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно».

Он отметил, что то, как о нем говорят и пишут журналисты, это «самое большое разочарование для меня за два с половиной года на посту президента».

Президент США сказал: «Я очень удивлен этим. Не важно, насколько большая победа, они освещают ее некорректно, отсюда и термин «фейковые новости».

Всего у Дональда Трампа сорок три тысячи постов. По его словам, ни об одном из них он «не сожалеет».

Как писала «Фраза», КНДР запустила в Японское море две ракеты. Трамп сказал, что это нормально.

Ранее Трамп поругался с премьером Швеции из-за известного американского рэпера.