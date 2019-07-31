Под Киевом страшной смертью погиб байкер (18+)

Ночью среды, 31 июля, в Ирпене Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут насмерть разбился байкер.

Как передает «Информатор», он потерял управление на мотоцикле Triumph и врезался в бетонный блок на дороге, после чего упал. Тело на скорости залетело под стоящий в тридцати метрах автобус Mercedes Sprinter.

Погибшему парню было тридцать лет.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве сбили мотоциклиста.

Ранее байкер снял собственную смерть, разогнавшись до 260 км/ч.