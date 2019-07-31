Искусственная волна покалечила десятки людей в китайском аквапарке

В китайском городе Лунцзин на днях произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в местном аквапарке пострадали не менее 44 человек.

Как сообщают местные СМИ, причиной инцидента стала искусственная волна на одном из аттракционов. Организаторы не рассчитали ее силу, и вода буквально смыла десятки людей.

Многие из них получили переломы и попали в больницы. Среди пострадавших немало детей.

Уже появилось видео ЧП:

Как писала «Фраза», жертвами гигантского наводнения в Китае стали десятки людей.

Ранее в Китае начал работу первый в мире виртуальный судья с искусственным интеллектом.