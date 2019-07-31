Во Франции из-за жары загорелся урожай

Во вторник, 30 июля, в окрестностях французского городка Женерак вспыхнули сельскохозяйственные поля. Как выяснили журналисты «Фразы», пожар произошел из-за жары.

Местные СМИ пишут, что огонь на площади полтысячи гектаров тушили более пятисот спасателей, также была привлечена авиация.

К сожалению, пожар уничтожил кустарники и посевы.

С места ЧП эвакуировали почти две сотни работников.

Видео пожара:

Как писала «Фраза», французский изобретатель попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске. Почти получилось.

Ранее во Франции трех человек застрелили на заправке.