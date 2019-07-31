Масштабное ДТП на выезде из Киева: среди пострадавших – дети

Поздно вечером вторника, 30 июля, в Киеве на улице Днепроводской (выезд с Оболони) произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись пассажирский автобус и автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta.

Как передает «Информатор», к сожалению, в аварии пострадали женщина и двое маленьких детей.

Известно, что ДТП произошло возле Вышгорода. Сначала тут столкнулись два Hyundai. В ожидании полиции водители выставили аварийный знак, который не заметил Volkswagen и, зацепив автобус, влетел в машины.

В салоне одной из Hyundai находились женщина, мальчик и девочка. Детей госпитализировали.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.