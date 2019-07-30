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Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского

Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского

Киевский мэр Виталий Кличко в жесткой форме ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие из уст главы Офиса президента Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», эмоциональная реплика руководителя КГГА появилась на просторах видеохостинга Youtube.

По словам Виталия Кличко, все заявления Андрея Богдана в его адрес ‒ это полная чушь и некомпетентность.

Мэр также отметил, что Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без «смотрящих», о которых говорил Богдан и потребовал назвать имена тех, кто и кому предлагал «откаты».

«Сплетни и безосновательная ложь, а также манипуляция законами, Конституцией. Все это смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководителя Офиса главы государства? Как-то неудобно за таких ньюсмейкеров», ‒ заявил Виталий Кличко.

«Если власть будут представлять такие брехливые непрофессионалы как Андрей Богдан, о каких новых стандартах мы можем говорить в политике?» ‒ обратился он к главе государства.

Как писала «Фраза», Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом.

Ранее сообщалось, что в Кабмин из Офиса президента поступила убедительная просьба об увольнении Кличко.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, Администрация Президента Украины, скандал, столица, мэр, обращение, КГГА, новости Украины, Андрей Богдан

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